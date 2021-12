Quinto attacco, ma terzo per tiri in porta: solo Inter e Roma meglio degli azzurri

Con 35 reti all'attivo in 19 gare il Napoli ha il quinto miglior attacco della Serie A. Meglio degli azzurri l'Inter (49), il Milan (40), la Lazio (39) e l'Atalanta (38). Ma per quanto riguarda i tiri in porta a fine girone d'andata la formazione di Luciano Spalletti è terza, con 308 conclusioni e una media di 16,21 tiri per partita. Soltanto Inter (330) e Roma (308) hanno calciato di più in porta rispetto ai partenopei.