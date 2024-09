Rabiot è il caso del mercato: il Galatasaray ci prova, ma lui aspetta big che non ci sono

Il mercato in Turchia chiude il 13 settembre: cinque giorni per cambiare idea.

Adrien Rabiot resta il principale caso del mercato estivo. Salutata la Juventus a parametro zero, il centrocampista transalpino è a oggi ancora svincolato, non disputerà la prima fase della nuova Champions League, e non sembra particolarmente vicino a trovare una sistemazione.

I dubbi di Adrien. Nelle ultime ore, complice la chiusura di tutti gli altri mercati calcistici di alto livello, il Galatasaray avrebbe intensificato il suo corteggiamento, nonostante le richieste altissime dell'ex Juve e di mamma Veronique, che da sempre lo assiste. Una corte che però, come già accaduto nel caso dell'Arabia Saudita nelle ultime settimane, non sembrerebbe fare breccia nel cuore del transalpino: secondo quanto riporta Fabrizio Romano, Rabiot preferirebbe infatti aspettare offerte da big del Vecchio Continente a caccia del rinforzo last minute.

Al momento, però, nessuna si è fatta avanti in maniera concreta. La Juventus gli aveva offerto il rinnovo alle stesse cifre del contratto precedente, ricevendo un no in cambio. Per il Milan è stato soltanto un'idea mai approfondita, il Barcellona una soluzione più ventilata ma anch'essa mai diventata concreta. Molti osservatori ipotizzano che dietro i dubbi di Rabiot vi sia il sogno di vestire la maglia del Real Madrid. Che, allo stato attuale, non risulta averci mai pensato. Il mercato in Turchia chiude il 13 settembre: cinque giorni per cambiare idea.