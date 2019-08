Radio Marte - Lozano al massimo venerdì a disposizione, presentazione rinviata

Hirving Lozano tra giovedì o al massimo venerdì a disposizione di Carlo Ancelotti. Lo afferma Pasquale Tina ai microfoni di Radio Marte, spiegando che il messicano potrebbe arrivare già in serata a Roma per sostenere poi mercoledì mattina le visite mediche a Villa Stuart. Non dovrebbe però esserci la presentazione del messicano nei prossimi giorni.