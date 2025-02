Radio Marte - Neres salta l’Inter: rischia di tornare dopo la sosta

vedi letture

Brutto stop per David Neres che ha accusato un risentimento muscolare alla fine di Napoli-Udinese. Gli esami strumentali hanno confermato la lesione distrattiva.

I tempi di recupero saranno lunghi, secondo quanto appreso dalla redazione di Radio Marte. L’attaccante brasiliano salterà il big match con l'Inter di inizio marzo e rischia di rientrare a disposizione soltanto dopo la sosta.

