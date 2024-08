Ufficiale Rafa Marin in nazionale: l'azzurro è tra i convocati della Spagna Under 21

C'è anche un po' d'Italia nei convocati della Spagna Under 21 per le partite contro Scozia e Ungheria. Il commissario tecnico Santi Denia ha infatti chiamato anche Rafa Marin, difensore acquistato quest'estate dal Napoli. Presente anche Dean Hujsen, ceduto invece recentemente dalla Juventus al Bournemouth in Premier League.