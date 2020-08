Rai - Insigne, rinnovo non prima di dicembre: seguirà il consiglio di Gattuso...

Ciro Venerato, giornalista Rai ed esperto di mercato, ha dato le ultime in casa Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Milik è un giocatore che non rientra nei piani, il Napoli ha fatto un'offerta più di un anno fa me negli ultimi mesi non c'è stata più trattativa. Il divorzio alla fine è stato quasi consensuale, anche se il giocatore ha dato l'ultimo 'no', tanto è Insigne? E' ancora presto, il giocatore seguirà il consiglio di Gattuso, che crede in lui e gli ha detto 'fino a dicembre dà tutto te stesso, e a gennaio vedrai che De Laurentiis chiamerà l'entourage e vi siederete a parlare'. Fino a dicembre difficilmente ci saranno colloqui importanti".