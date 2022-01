Raiola, problemi di salute: operato d'urgenza a Milano

Gazzetta.it rivela di problemi di salute molto gravi per il noto agente Mino Raiola. Il procuratore sportivo è ricoverato al San Raffaele di Milano dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza: ora resterà in osservazione. Nella scuderia dell'agente ci sono fuoriclasse come Haaland, de Ligt Donnarumma, Romagnoli, Ibrahimovic e tanti altri.