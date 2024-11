Ranieri alla Roma: il suo ritorno incendia la capitale proprio prima del Napoli

L'ultima esperienza alla Roma si chiuse nel 2019 per Ranieri, oggi il mister torna nella sua casa prima della sfida al Maradona contro il Napoli

A Roma serviva la scossa di un capo popolo ed è arrivato Claudio Ranieri, che adesso avrà l'arduo compito di far rinascere la squadra capitolina e salvare una stagione senza storia fino ad oggi. Il suo arrivo, ha scatenato l'animo dei tifosi più romantici aldilà del popolo romanista, ma il nuovo-vecchio mister come prima gatta da pelare avrà il Napoli firmato Antonio Conte in casa al Diego Armando Maradona. Una sfida senza bisogno di presentazioni, ma che con questi due signori sulla panchina assume un peso diverso per entrambe le squadre.

Per gli azzurri dovrà essere la gara della verità, dopo il passaggio a vuoto con l'Atalanta proprio in casa e il pareggio assestante contro l'Inter al Meazza. Lo scontro contro i giallorossi dimostrerà se la squadra in cima al campionato saprà mostrare i muscoli e fare la partita anche contro un avversario con l'animo ferito, ma che getterà il cuore oltre ogni ostacolo. La squadra di Ranieri avrà a disposizione gran parte del gruppo squadra durante la sosta per le nazionali, mentre Castel Volturno non si ripopolerà prima di martedì con il rientro dei nazionali. Insomma vedremo quanto Conte saprà preparare le mosse anti incendio prima dell'arrivo di una Roma infuocata di entusiasmo e rivalsa al Maradona.