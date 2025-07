Ranking FIFA, Italia superata persino dalla Croazia: l'11° posto è un rischio in ottica Mondiale

Clamoroso, l'Italia è scivolata fuori dalla top 10 del ranking FIFA. Ne parla oggi il portale Calcio e Finanza, che evidenzia come gli azzurri siano al momento undicesimi nella massima graduatoria del calcio mondiale. La Nazionale del neo commissario tecnico Gennaro Gattuso è stata superata persino dalla Croazia, complice il pesantissimo ko patito contro la Norvegia nella gara d'esordio alle qualificazioni alla prossima Coppa del Mondo. A salire, prima di Donnarumma e compagni, troviamo appunto Croazia, Germania, Belgio, Olanda, Portogallo, Brasile, Inghilterra, Francia, Spagna e Argentina.

Ricordiamo che, proprio in vista della tanto attesa rassegna in programma dall'11 giugno al 19 luglio 2026 tra Canada, Messico e soprattutto Stati Uniti, un piazzamento fuori dai primi nove posti del ranking condannerebbe l'Italia a essere esclusa dalle teste di serie in fase di sorteggio. Un rischio sicuramente da non sottovalutare, anche se ad oggi la qualificazione degli azzurri resta ancora tutta da scrivere.

Il ranking FIFA aggiornato

Argentina – 1.885,36 punti;

Spagna – 1.867,09 punti;

Francia – 1862,03 punti;

Inghilterra – 1813,32 punti;

Brasile – 1777,69 punti;

Portogallo – 1770,53 punti;

Olanda – 1758,18 punti;

Belgio – 1736, 38 punti;

Germania – 1716,98 punti;

Croazia – 1707,51 punti;

Italia – 1702,58 punti;

Marocco – 1698,72 punti;

Messico – 1689,73 punti;

Colombia – 1679,46 punti;

USA – 1671,04 punti.