Raspadori brilla nel pre-ritiro della Nazionale: tre gol in amichevole, l'Italia vince 12-0

Si è chiuso con l’amichevole con la Primavera del Cagliari il pre-ritiro della Nazionale al Forte Village, dove gli Azzurri capitanati da Roberto Mancini si sono radunati lo scorso lunedì per un breve periodo di preparazione e recupero delle energie fisiche e mentali all’indomani della fine del campionato. Un binomio rodato e vincente quello tra la struttura di Santa Margherita di Pula e la Nazionale, che due anni fa al Forte Village aveva iniziato il lungo percorso che l’avrebbe portata fino al trionfo di EURO 2020.

L'Italia ha affrontato i ragazzi della Primavera del Cagliari in una gara amichevole suddivisa in tre tempi da 20 minuti ciascuno. Dodici a zero il risultato dei tre mini tempi, con Mancini che ha ruotato tutti i calciatori a disposizione: dopo il 6-0 del primo tempo, frutto delle doppiette di Retegui, Raspadori e Chiesa, la seconda frazione ha visto la Nazionale imporsi per 2-0 grazie al rigore trasformato da Lorenzo Pellegrini e al gol di Ciro Immobile. Il terzo e ultimo tempo si è concluso con il risultato di 4-0: in gran spolvero Nicolò Zaniolo, autore di una doppietta, mentre le altre due reti le hanno messe a segno Locatelli e Raspadori, quest’ultimo miglior marcatore del match con un bottino complessivo di 3 gol.

Dopo un paio di giorni di riposo, gli Azzurri si ritroveranno domenica pomeriggio a Coverciano, dove da lunedì torneranno ad allenarsi in vista delle Finali di Nations League. Rispetto al pre-ritiro non ci saranno Baschirotto, Buongiorno, Florenzi, Gatti, Locatelli e Zaccagni, mentre si aggregheranno al gruppo i cinque calciatori dell’Inter (Acerbi, Bastoni, Darmian, Dimarco e Barella) impegnati domani sera a Istanbul nella finale di Champions League.

L’ELENCO DEI CONVOCATI PER LE FINALI DI NATIONS LEAGUE

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Empoli);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Marco Verratti (Paris Saint Germain), Nicolò Zaniolo (Galatasaray);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds), Ciro Immobile (Lazio), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Tigre).