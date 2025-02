Raspadori e il tabù da sfatare: mai tre gol di fila in Serie A

Interessante statistica in vista della sfida di domani tra Napoli e Inter. Due dei tre gol messi a segno da Giacomo Raspadori in questa Serie A sono arrivati nel 2025 e tra gli attaccanti con più di una rete all’attivo da inizio anno, nessuno ha effettuato meno tiri del classe 2000 azzurro (cinque – due marcature con cinque conclusioni anche per Daniel Maldini). Inoltre, dopo i gol contro Lazio e Como, Raspadori potrebbe andare a segno per tre presenze di fila per la prima volta in Serie A.

