Raspadori, il Sassuolo chiede 40mln: per l’87% degli utenti di TN non vale questa cifra

Prosegue senza sosta la trattativa tra Napoli e Sassuolo per Giacomo Raspadori. Il classe 2000 è il profilo scelto dagli azzurri per completare l’attacco e, di fatto, sostituire Dries Mertens. Il Napoli è arrivato ad offrire 28 milioni più 5 di bonus, ma l’offerta non stata rifiutata dal Sassuolo. Pronto un nuovo rilancio: 30 milioni più 5 di bonus, di cui 2 facilmente raggiungibili e 3 più difficili, ma al momento il club neroverde non si muove dalla richiesta di 35 milioni più 5 di bonus.

Gli utenti di TuttoNapoli, rispondendo al sondaggio proposto dalla nostra redazione, si sono schierati: per l’87%, Raspadori non vale questa cifra e a fronte di questa richiesta il Napoli dovrebbe cambiare obiettivo. Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.