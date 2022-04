Real Madrid, Ancelotti jr primo allenatore contro il Celta: il papà è ancora positivo

Niente da fare per Carlo Ancelotti, che non sarà disponibile a Vigo contro il Celta. Il tecnico del Real Madrid è positivo al Covid

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Niente da fare per Carlo Ancelotti, che non sarà disponibile a Vigo contro il Celta. Il tecnico del Real Madrid è positivo al Covid da mercoledì e gli ultimi accertamenti hanno evidenziato la persistente positività al virus e i sintomi. Domani in panchina siederà il figlio Davide, ex vice allenatore del Napoli.