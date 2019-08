Real Madrid, emergenza in mediana: si fa male anche Brahim Diaz! James ancora più vicino alla permanenza?

Nuovo infortunio, dopo quello di Hazard, in casa Real Madrid. Brahim Diaz, spiega il club in una nota ufficiale, ha riportato una lesione muscolare al retto anteriore destro e dovrà stare ai box tra le tre e le quattro settimane. Difficile capire se questo infortunio possa cambiare le strategie del Real Madrid su James, considerato che Brahim Diaz ha sempre trovato poco spazio nelle merengues. Anche secondo il portale As questa situazione pone sempre più Bale e James nella condizione di dover restare alla corte di Zidane.