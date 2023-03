Real Madrid, futuro in discussione senza titoli per Ancelotti: i possibili sostituti

Carlo Ancelotti è sempre più chiacchierato al Real Madrid.

Alcune delle sue scelte non stanno piacendo alla dirigenza, come per esempio la decisione di impiegare Camavinga terzino sinistro al posto di Nacho, oppure quella di tenere in panchina Ceballos ed Asensio. Il futuro di Ancelotti non è più così blindato, con il Brasile che lo tenta e resta sullo sfondo. Non a caso la Seleçao ha nominato Menezes, un ct ad interim. Per sostituirlo tra i candidati c'è il solito Zinedine Zidane, Raul, che ora è alla guida del Real Madrid Castilla, Xabi Alonso del Bayer Leverkusen e Mauricio Pochettino.