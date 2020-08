Regole anti Covid non rispettate: Roma in tribunale a settembre dopo denuncia del Napoli

Mercoledì 4 settembre presso il Tribunale Federale Nazionale verranno discussi i deferimenti a carico della Roma per responsabilità oggettiva, del medico giallorosso Massimo Manara e del CEO Guido Fienga. Deferimenti scattati su denuncia del Napoli, che ha accusato i giallorossi di non aver rispettato i protocolli anti Covid nella sfida del San Paolo, terminata 2-1 per i padroni di casa.

Al termine della partita il ds dei partenopei Cristiano Giuntoli, ha accusato giocatori, staff e dirigenti della Roma di non essere stati ligi e attenti alle regole contro il Coronavirus. La denuncia si riferisce alla decisione della Roma di far sedere sula panchina ospite tutti i giocatori non scelti da Fonseca per partire nell’undici titolare, non rispettando le disposizioni del protocollo redatto per una ripresa in sicurezza del campionato. Lo scrive Calcio&Finanza.