Report da Castel di Sangro: terapie per Politano, lavoro in piscina per Mario Rui e Di Lorenzo

Pomeriggio di lavoro allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Il gruppo dopo una fase di attivazione in palestra e in campo ha svolto combinazioni offensive, calcio tennis e partita a campo ridotto. Mario Rui e Di Lorenzo lavoro di scarico in piscina. Zedadka, Ounas e Ambrosino lavoro personalizzato in palestra. Politano terapie.