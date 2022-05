Report da Castel Volturno: Anguissa e Ghoulam in gruppo, prevenzione per Di Lorenzo

Lavoro mattutino per il Napoli in vista della gara contro il Genoa di domenica, ecco il report ufficiale del club azzurro

Lavoro mattutino per il Napoli in vista della gara contro il Genoa di domenica, ecco il report ufficiale del club azzurro: "La squadra dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto partita a tema e lavoro di forza. A chiusura di sessione partita a campo ridotto. Di Lorenzo ha svolto lavoro di prevenzione in campo. Anguissa e Ghoulam hanno svolto tutto il lavoro in gruppo".