Report da Castel Volturno: azzurri tornati in campo in vista dell'Atalanta, le ultime

Allenamento pomeridiano per il Napoli a Castel Volturno, la squadra è ripartita in vista della gara con l'Atalanta alla ripresa del campionato. La squadra ha iniziato la sessione con lavoro in palestra. Successivamente, sul campo 1, il gruppo ha svolto seduta tecnico tattica e partitina a campo ridotto.