Report da Castel Volturno: Demme si allena in gruppo, rientro sempre più vicino

Allenamento mattutino per il Napoli in vista della sfida di domani contro la Sampdoria. Ecco il report ufficiale: "Dopo una prima fase dedicata al torello, la squadra ha svolto esercitazione su calci piazzati e lavoro tattico. Successivamente possesso palla e partitina a campo ridotto. Lobotka ha fatto terapie e lavoro personalizzato in palestra". Demme si è allenato in gruppo, il suo rientro si fa sempre più vicino.