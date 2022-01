Report da Castel Volturno: parte di lavoro in gruppo per Insigne, le ultime su Ospina

Allenamento mattutino per il Napoli in vista del derby di domenica contro la Salernitana. Ecco il report ufficiale della società azzurra: "La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con una fase dedicata al torello. Successivamente partita a tema a campo ridotto e seduta tattica. Insigne ha svolto parte del lavoro personalizzato in campo e parte in gruppo. Lavoro personalizzato in campo per Ospina".