Report da Castel Volturno: terapie e personalizzato per Anguissa, le ultime su Rrahmani e Sirigu

Seduta pomeridiana per il Napoli all'SSCN Konami Training Center.

Fonte: sscnapoli.it

Seduta pomeridiana per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma domenica all'Olimpico per l'undicesima giornata di Serie A. La squadra ha svolto seduta pomeridiana iniziando la sessione con attivazione e torello. Successivamente lavoro tattico e partita a campo ridotto. Chiusura con sessioni di esercitazioni su calci piazzati. Rrahmani ha fatto terapie. Anguissa ha svolto terapie e lavoro personalizzato in campo. Sirigu ha svolto terapie e lavoro personalizzato in palestra.