Report da Castel Volturno: Tuanzebe e Malcuit ancora a parte, le ultime

Allenamento mattutino per il Napoli a Castel Volturno, Spalletti ritrova in gruppo Anguissa e Lozano, ecco il report dettagliato di giornata: "La squadra ha svolto una prima fase di torello e di seguito partitina a campo ridotto. Chiusura con esercitazione tecnica. Tuanzebe ha svolto lavoro in palestra. Terapie e palestra per Malcuit".