Report da Dimaro: lavoro tattico su sviluppo della manovra, Karnezis in palestra

Diciassettesimo giorno di allenamento per il Napoli a Dimaro. Gli azzurri sosterranno il ritiro estivo in Val di Sole fino al 26 luglio. La squadra al mattino, dopo la consueta fase di prevenzione in palestra, ha svolto torello sul campo. Successivamente esercitazioni tecniche con l'utilizzo di sagome. Di seguito lavoro tattico e svolgimento della manovra con il gruppo diviso su due metà campo. Differenziato in palestra per Karnezis. Nel pomeriggio seconda sessione di allenamento. Lo riporta il Napoli sul proprio sito ufficiale.