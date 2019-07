Report da Dimaro: nel pomeriggio allenamento solo per gli ultimi arrivati, c'è anche Vinicius

Settimo giorno di allenamento per il Napoli a Dimaro. Gli azzurri sosterranno il ritiro estivo in Val di Sole fino al 26 luglio. Primo giorno sul campo di Dimaro per Mertens, Milik e Mario Rui, giunti come da programma ieri sera e accolti stamattina dall'ovazione dei tifosi azzurri in Trentino. La squadra ha svolto la consueta fase iniziale di riscaldamento e prevenzione. Successivamente torello con la rosa divisa in gruppi. Successivamente partitina a campo ridotto risolta dai gol di Gaetano, Verdi e Tutino. Chiusura con esercitazioni su calci piazzati. Mario Rui ha svolto l'intera seduta. Lavoro di scarico per Mertens e Milik. Piscina per Tonelli. Differenziato per Inglese. Nel pomeriggio seduta di allenamento solo per i Nazionali: Mertes, Milik, Mario Rui, ai quali si è unito anche Hysaj giunto in ritiro. I 4 azzurri hanno svolto una prima fase di riscaldamento. Successivamente lavoro atletico e tecnica individuale. Palestra per Maksimovic, Vinicius e Zielinski, anch'egli al suo primo giorno in Trentino dopo gli impegni con la Nazionale. La squadra al completo tornerà ad allenarsi domattina. Nel pomeriggio amichevole con il Benevento. Lo riporta la società azzurra sul proprio sito.