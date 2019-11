Report da Liverpool: partitina ed esercitazioni cross e tiri in porta per gli azzurri

Seduta di allenamento serale in Inghilterra per il Napoli Gli azzurri preparano il match di Anfield contro il Liverpool per la quinta giornata di Champions League in programma domani (ore 21). Sul terreno di Anfield la squadra ha iniziato la sessione con riscaldamento a secco. Successivamente serie di torelli e lavoro atletico di mobilità. Chiusura con partitina a campo ridotto ed esercitazioni cross e tiri in porta.