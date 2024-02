Report UEFA: in Europa il 23% degli sponsor di maglia sono scommesse. In Italia è vietato

È quanto emerge dal report The UEFA European Club Finance and Investment Landscape, rapporto semestrale tenuto dalla UEFA

Il 23 per cento degli sponsor di maglia in Europa è legato al mondo delle scommesse. È quanto emerge dal report The UEFA European Club Finance and Investment Landscape, rapporto semestrale tenuto dalla UEFA sul panorama economico-finanziario dei circa 700 club di prima divisione in Europa. Il mondo delle scommesse si conferma al primo posto per quanto riguarda le sponsorizzazioni principali nelle prime divisioni europee, attestandosi al secondo posto (col 13 per cento contro il 14) dietro il settore del retail per quanto riguarda le sponsorizzazioni in assoluto, considerando quindi anche gli altri brand "indossati" dalle squadre su maniche, pantaloncini, dietro maglia e via dicendo.

In Italia è vietato. Nel nostro Paese, come noto, il decreto dignità ha proibito la sponsorizzazione di agenzie di betting. In Serie A, di conseguenza, l'industria di riferimento per il main sponsor è quella del turismo, caso più unico che raro a livello europeo. Nei 15 top campionati UEFA, infatti, in ben cinque casi i principali sponsor sono legati alle scommesse, seguiti dai servizi finanziari (tre campionati) e da quelli professionali (due). Rivedere il divieto in Italia è una delle grandi battaglie politiche portate avanti dalle nostre istituzioni calcistiche, sin qui senza grandi risultati.

Juve in top 10 merchandising. Collegato al tema sponsor e in generale maglie da calcio, è quello del merchandising. Entra in top 20 l'Inter, che ha visto crescere da 19 a 26 milioni di euro i propri ricavi nel settore dal 2022 al 2023. In crescita anche il Milan, al tredicesimo posto con 47 milioni di euro di ricavi (in crescita di 18 milioni rispetto al 2022). Stabile a 74 milioni - che le valgono il nono posto in questa particolare graduatoria - la Juventus. Il podio, per la cronaca, è composto da Barcellona (179 milioni), Real Madrid (155) e Bayern Monaco (147).