Retroscena Sky - Conte aveva pensato a una doppia seduta all'indomani dell'Udinese

Dopo il pareggio per 1-1 contro l'Udinese, il Napoli è tornato ad allenarsi questa mattina presso il centro sportivo di Castel Volturno per preparare la prossima sfida di campionato contro la Lazio. Gli uomini di Antonio Conte hanno ripreso subito il lavoro in vista della trasferta romana.

Una seduta differenziata: defaticante per chi ha giocato contro l'Udinese, più intensa per il resto della squadra. Inizialmente, riferisce Sky Sport, sembrava essere prevista una doppia seduta, invece non sarà così. Nel pomeriggio i ragazzi torneranno a casa.