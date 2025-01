Retroscena Mazzarri: rifiutata un’importante offerta dall’Iran

vedi letture

Walter Mazzarri in Iran? Negli ultimi giorni il tecnico toscano è stato contattato dal Persepolis ma, secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, alla fine avrebbe deciso di non accettare l'offerta, seppur molto allettante.

Le parti si sono incontrate a Istanbul, dove il club asiatico gli ha presentato un progetto che lo ha lusingato. Mazzarri però ha chiesto più tempo per poter decidere e valutare il contratto. Il suo nome era in cima alla lista dei desideri anche per il suo curriculum importante: dalla Sampdoria all'Inter, fino al Napoli, al Torino e al Cagliari, Mazzarri ha ottenuto quasi sempre grandi risultati e il suo lavoro è sempre stato molto apprezzato, soprattutto la capacità di valorizzare il materiale a disposizione. All'estero ha già guidato il Watford, nella stagione 2016/17, centrando la salvezza con largo anticipo.

Oltre a quella del Persepolis, il 63enne di San Vincenzo ha ricevuto altre offerte in questa fase della sua carriera e sta valutando le prossime mosse insieme al suo staff.