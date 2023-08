Retroscena Natan: vivo per miracolo dopo un incendio nel 2019

Natan Bernardo de Souza è un nuovo giocatore del Napoli.

Natan Bernardo de Souza è un nuovo giocatore del Napoli. Il brasiliano è stato scelto per raccogliere la pesante eredità lasciata da Kim Min-jae al centro della difesa. Prelevato dal Red Bull Salisburgo, è però il Flamengo la società che sicuramente ha rappresentato di più per lui, e non solo a livello sportivo.

È il club dove è cresciuto, soprattutto però è un episodio fuori dal campo a legarlo visceralmente al Mengão: l'8 febbraio 2019, quando era in convitto, un incendio ha dilaniato la struttura e 10 persone hanno perso la vita. Quella notte Natan era lì ed è riuscito a salvarsi. Un fatto che avrebbe scosso chiunque, ma anche un segnale che gli ha permesso di avere la forza di ripartire.