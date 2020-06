Retroscena Sky: video motivazionali dalle famiglie, l'idea di Gattuso per caricare i suoi

Come aveva già fatto prima di un big match con il Foggia ai tempi del Pisa in Serie C, prima della finale di Coppa Italia Rino Gattuso ha curato i dettagli. Sky Sport riporta un retroscena interessante riguardante il tecnico calabrese, che aveva fatto preparare dei video motivazionali dalle famiglie dei calciatori, mostrati alla squadra a poche ore dalla sfida alla Juventus. Un modo per caricare i suoi ragazzi che evidentemente ha dato i suoi frutti.