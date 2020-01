Ricordate i 67€ del settore ospiti di Juve-Napoli? La rivincita del Napoli: stesso prezzo agli juventini

Suscitò polemiche il prezzo del settore ospiti (appena 1016 posti) per Juventus-Napoli del 31 agosto: ben 67 euro. Quella decisione della Juventus non fu digerita dai tifosi del Napoli, così come il comunicato discriminatorio per il divieto 'ai nati in Campania', poi diventato divieto 'ai residenti'. Oggi, per la sfida tra Napoli e Juventus, il club azzurro ha fissato proprio lo stesso prezzo dell'andata, 67 euro per i tifosi juventini.

Di seguito la parte di comunicato della Ssc Napoli sul settore ospiti:

Prezzo Tagliando € 66,00 + 1,00 diritti di prevendita

Modalità di vendita: Circuito TicketOne

Inizio Vendite: Venerdì 17.01.2020 ore 15.00

Chiusura Vendite: Sabato 25.01.2020 ore 19.00

Capienza Settore: posti 2.482 denominato “Settore Ospiti Superiore”

Ingresso: Gate 26.

Per l’acquisto del biglietto e per l’ingresso allo stadio sarà necessario esibire un valido documento di riconoscimento e la tessera di fidelizzazione della Juventus. La vendita è vietata ai residenti nella Regione Piemonte, anche se fidelizzati. Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti