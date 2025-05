Ricordate il flop Traoré? E' rinato in Ligue 1 e ora ci pensano due italiane

Vi ricordate Hamed Junior Traoré? Ivoriano, classe 2000, trequartista dal baricentro basso e le gambe veloci. Per lui anche un importante passato in Italia, con Empoli, Sassuolo e Napoli.

In Francia, per lui, i numeri sono ottimi: 10 gol e 2 assist in 26 presenze. Prestazioni che, dunque, hanno attirato su di lui le attenzioni di diversi club in Italia, in Francia e non solo. Tra questi Nizza, West Ham, Atalanta e Bologna interessati al giocatore in vista di un suo possibile addio al Bournemouth in estate. Lo riporta Sky Sport.