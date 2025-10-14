Ricordate la mossa di Milano? Conte ci sta ripensando: il motivo

Antonio Conte ancora una volta dovrà fare scelte di formazione per la prossima di campionato pensando anche alla sfida successiva in Champions League, quella in programma contro il Psv Eindhoven in trasferta martedì prossimo. Dato che Rrahmani non è ancora recuperato e dato che Marianucci, così come Mazzocchi, non è inserito in lista Uefa, per la prossima europea Conte avrà a disposizione solamente tre difensori centrali, ovvero Beukema, il ritrovato Buongiorno oltre a Juan Jesus.

Per questo motivo proprio Marianucci potrebbe scendere in campo contro il Torino, così come era accaduto anche a Milano prima della partita contro lo Sporting Lisbona. Valutazioni in corso da parte dell'allenatore del Napoli che intanto aspetta l'organico al completo e poi solamente quando tutti i giocatori saranno con lui a Castel Volturno si potrà dedicare alle scelte di formazione per la prossima sfida di campionato in programma sabato pomeriggio.