Ufficiale Ricordate Maiello? L'ex azzurro lascia il Bari e riparte dalla Serie C

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il neo promosso Casarano "comunica di aver acquisito le prestazioni professionali del calciatore Raffaele Maiello, centrocampista classe 1991, proveniente dal Bari. Cresciuto nelle giovanili del Napoli, debutta in Serie A nel 2010. Nella stagione successiva passa in prestito al Crotone in Serie B dove colleziona 26 presenze, prestito rinnovato anche nella stagione successiva. Nella stagione 2013 viene ceduto alla Ternana, sempre in Serie B. Nel settembre 2014 torna al Crotone . Nell’estate del 2015, passa nuovamente dal Napoli e da qui all’Empoli (13 presenze in Serie A). Nel 2017, nella sessione di mercato invernale si trasferisce al Frosinone dove, nel campionato successivo, risulterà uno dei protagonisti della promozione in Serie A segnando 3 reti.

Dopo 5 stagioni tra le file dei ciociari con cui ha disputato 29 partite in Serie A e 145 in Serie B nel 2022 passa al Bari. Con i biancorossi vince il campionato di Serie C. Nella stagione 2022-2023 contribuisce al terzo posto dei biancorossi in B. Con la formazione pugliese ha giocato 4 stagioni, prima del suo arrivo a Casarano. Benvenuto Raffaele!".