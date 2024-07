Ricordate Pepé? Fu pagato 80mln dall'Arsenal, ora ha pensato di ritirarsi a 29 anni

Non è stata di certo una carriera facile fin qui quella di Nicolas Pépé, che ha persino pensato di ritirarsi dal calcio giocato nonostante abbia solo 29 anni. L'attaccante ivoriano dopo una super stagione al Lille nel 2019 aveva convinto l'Arsenal ad acquistarlo: i Gunners per strapparlo al Napoli sborsarono ben 80 milioni di euro, diventando l'acquisto più oneroso della storia del club.

Da lì in poi è andato tutto per il peggio: Pépé non si è mai dimostrato all'altezza delle aspettative rivelandosi inadatto a giocare in Premier League. Nel corso degli anni ha dovuto subire critiche costanti e pesanti, tanto che ora ha rivelato di aver pensato di lasciare il calcio giocato a causa delle sue difficoltà. Queste le sue parole riferite da Daily Mail:

"È arrivato anche dai media o da alcuni membri del club. Non si rendono conto che può influenzare lo stato mentale, la famiglia e influisce sulle prestazioni. Le uniche persone che mi hanno sempre sostenuto sono i tifosi dell'Arsenal. All'Arsenal, ho subito una sorta di trauma, come se mi avessero strappato la passione, ho provato disgusto per il calcio. Ho dubitato di me stesso al punto da pensare di lasciare tutto".