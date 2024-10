Ricordate Tuanzebe? 'Infortunio' choc: rischia di perdere un pollice lavando i piatti

"Ha subito un infortunio alla mano, un incidente molto sfortunato". La testimonianza di Kieran McKenna, allenatore dell'Ipswich Town, ha spiegato il motivo per cui Axel Tuanzebe è stato escluso dalla lista dei convocati per la sfida di Premier League contro il West Ham (persa 1-4 dalla squadra neopromossa). L'ex difensore del Napoli infatti, ha rischiato di perdere il pollice di una mano.

Secondo le informazioni raccolte dal Daily Mail, il classe '97 si è tagliato mentre stava lavando un bicchiere: i frammenti dell'oggetto in questione gli hanno reciso il dito a tal punto da sfiorare l'amputazione. Solo il pronto intervento di medici e infermieri ha evitato il peggio per il giocatore, lo stesso che ha segnalato l'inconveniente. Infortunio ai limiti del ridicolo e del "normale" che lo terrà però lontano dai campi per un po' di tempo visto che dovrà effettuare un intervento chirurgico.

Secondo quanto annunciato da McKenna, resterà indisponibile per qualche partita: "Starà fuori per un po', dobbiamo adattarci e riorganizzarci come squadra". Tuanzebe finora aveva racimolato 6 presenze da 515 minuti giocati e di fila da titolare, schierato come terzino destro nell'undici iniziale dell'Ipswich.