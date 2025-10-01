Ricostruzione scontri a Napoli: aggressioni, volati tavolini e sedie, danni a negozi e auto

Clima teso a Napoli a poche ore dal calcio d’inizio del match di Champions League tra la squadra di Conte e lo Sporting Lisbona. Come spiegato dall'edizione online del Corriere dello Sport, alcuni tifosi portoghesi sono stati aggrediti in pieno centro, tra via Depretis, via Melisurgo, via Cristoforo Colombo e Piazza Municipio, intorno all’ora di pranzo, da un gruppo di ultras partenopei con il volto coperto dai caschi.

Le due tifoserie sono venute a contatto, lanciandosi tavolini e sedie, danneggiando le attività commerciali e le auto presenti. È stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per riportare l'ordine nel quartiere, affollato di turisti, e scortare i sostenitori lusitani alla Stazione Marittima, dalla quale poi saranno portati allo stadio Maradona. La Polizia ha fermato alcune persone, ora in Questura per controlli, mentre un portoghese è stato portato all'ospedale Cto per essere medicato in codice giallo e fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione.