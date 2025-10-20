Rieti, assaltato pullman di tifosi del Pistoia Basket: morto un'autista
Gravissimo episodio di violenza al termine della partita di Serie A2 di basket tra Rieti ed Estra Pistoia. Dopo il match disputato al PalaSojourner, il pullman che trasportava i tifosi biancorossi è stato assaltato in strada da un gruppo di sostenitori locali. Secondo quanto riporta ‘Pistoiasport’, durante il lancio di pietre e oggetti contundenti l’autista del bus è rimasto fatalmente colpito da un mattone, perdendo la vita.
La polizia di Rieti ha confermato la dinamica dei fatti e ha immediatamente avviato le indagini per identificare i responsabili dell’aggressione. La tragedia ha scosso profondamente il mondo dello sport italiano, riportando alla luce il tema della sicurezza e della violenza legata alle tifoserie, in un contesto che dovrebbe invece rappresentare un momento di passione e condivisione sportiva.
