RILEGGI LIVE - Dimaro, day 5: lavoro sulla fase di possesso palla, Petagna provato dietro Osimhen

11.30 - Gli azzurri rientrano negli spogliatoi dopo un allenamento molto intenso

11.20 - Assente Contini, i tre portieri Baietti, Boffelli e Idasiak si allenano col preparatore dei portieri

11.10 - La squadra ora lavora fisicamente con degli allunghi a bordo campo

11.00 - Palmiero, Costa, Zanoli e Zedadka lavorano a parte col pallone

10.50 - Spalletti insiste nel provare Petagna da sottopunta dietro Osimhen: per caratteristiche può difendere palla e smistarla nello stretto per poi buttarsi dentro

10.45 - Terminata l'esercitazione precedente, Spalletti ingrandisce il campo. Ora gli azzurri, schierando un 4-2-3-1 classico, fanno girare il pallone ad uno-due tocchi, nel classico esercizio di palla indietro-palla avanti. Gli azzurri sono schierati così: Malcuit, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Lobotka; Politano, Petagna, Elmas; Osimhen

10.36 - Prosegue la partitina undici contro undici a campo ristretto. In porta ancora Ciciretti e Ounas, a giocare chiaramente coi piedi, al fine di stringere il campo e giocare a uno-due tocchi nello stretto.

10.23 - L'obiettivo dell'esercitazione non è tirare in porta ma arrivare in area di rigore avversaria col pallone attraverso il fraseggio.

10.18 - Spalletti chiama a raccolta la squadra, a centrocampo spazio a un'esercitazione tattica con fraseggi nello stretto con due squadre che si sfidano. In 'porta' ci sono Ounas e Ciciretti, l'obiettivo è far girare il pallone nello stretto.

10.10 - Subito allenamento atletico per il Napoli mentre i portieri si esercitano sulle conclusioni ravvicinate.

9.55 - Entra adesso anche Luciano Spalletti. Gli azzurri nel frattempo si spostano in palestra.

9.50 - Mario Rui fa il suo ingresso sul terreno di gioco leggermente zoppicante.

9.45 - Cominciano ad entrare i primi azzurri in campo.

