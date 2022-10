Rissa all’Olimpico tra tifosi georgiani e romanisti: impediti festeggiamenti al gol di Osimhen

Brutto episodio allo stadio Olimpico in occasione della gara tra Roma e Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Brutto episodio allo stadio Olimpico in occasione della gara tra Roma e Napoli. Secondo quanto riportato da Goal.com, alcuni tifosi provenienti dalla Georgia per assistere alla gara di Kvaratskhelia, al momento del gol di Osimhen non hanno contenuto le proprie emozioni e hanno sventolato anche le bandiere della Georgia che dei tifosi della Roma hanno tirato via dalle loro mani scatenando uno scontro. E’ stato decisivo l'intervento della sicurezza per fermare la rissa tra tifosi.