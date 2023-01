"Ritirare la squadra o disertare l'Atalanta". Lo sfogo dei tifosi juventini sui social

Sui social qualcuno ha suggerito azioni eclatanti, come ritirare la squadra dal campionato o disertare il match con l'Atalanta.

TuttoNapoli.net

© foto di Image Sport

"Ingiustizia" - sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport - è la parola chiave per capire lo stato d’animo dei tifosi della Juventus, che faticano a comprendere che cosa sia successo - si legge - e si sentono perseguitati dal sistema calcio. Sui social qualcuno ha suggerito azioni eclatanti, come ritirare la squadra dal campionato o disertare il match con l'Atalanta (in programma oggi, ndr). Azioni poco in linea con le indicazioni della dirigenza e con le intenzioni della squadra - conclude il quotidiano - che si sente sì vittima ma vuole rispondere con i fatti.