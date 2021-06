Ritiro, si delinea il secondo appuntamento in Abruzzo: possibile novità sul quartier generale

Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali riguardo le date del secondo ritiro estivo del Napoli in Abruzzo, ma il quadro comincia a delinearsi. Secondo il Corriere dello Sport, il club azzurro sembrerebbe intenzionato a confermare il periodo che va dal 5 al 15 agosto ed il quartier generale potrebbe essere Rivisondoli (piuttosto che a Castello come un anno fa). La prima parte della preparazione è invece già ufficiale: il nuovo Napoli di Spalletti muoverà i primi a Dimaro-Folgarida, dal 15 al 25 luglio.