Rocchi boccia Maresca dopo Roma-Milan: resterà fermo per almeno due turni

L'Aia, Associazione Italiana Arbitri, non è rimasta soddisfatta della direzione di gara di Fabio Maresca in Roma-Milan. Oltre ai singoli episodi, spiega SportMediaset, ai vertici arbitrali non è piaciuta la gestione generale del match e per questo lo stesso Maresca sarà fermato dal designatore Rocchi per almeno 2 giornate. Il rigore concesso al Milan per fallo di Ibanez su Ibrahimovic, nonostante il richiamo all'on field review da parte di Mazzoleni, non è piaciuto come non sono piaciuti i troppi cartellini sventolati e alcune valutazioni non convincenti. Questo il punto dell'emittente.