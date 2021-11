Roma, Kumbulla ko in Nazionale: risentimento muscolare, ma nessuna lesione

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - Gli esami a cui si è sottoposto Marash Kumbulla hanno escluso lesioni e confermato un risentimento muscolare che sarà valutato giorno per giorno. Il difensore della Roma era stato costretto a lasciare il ritiro dell'Albania dopo l'infortunio rimediato nel corso del primo tempo nel match delle qualificazioni mondiali contro l'Inghilterra. Ora Kumbulla rimane in dubbio per la sfida di domenica prossima con il Genoa. (ANSA).