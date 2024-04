Roma-Milan al polacco Marciniak: penalizzò il Napoli proprio contro i rossoneri

È ufficiale la designazione di Marciniak per Roma-Milan: il fischietto polacco negò un rigore evidente agli azzurri in Napoli-Milan 1-1 di Champions

È ufficiale la designazione da parte dell'UEFA dell'arbitro Szymon Marciniak per la gara tra Roma e Milan, valida per i quarti di finale di ritorno di Europa League. Al fischietto polacco era stata assegnata un'altra gara recente dei rossoneri: Napoli-Milan 1-1 dei quarti di finale di ritorno di Champions League 2022/23. In quell'occasione, fu negato un rigore evidente agli azzurri, sulla scivolta in area di Leao sulla caviglia di Lozano.