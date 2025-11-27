Napoli in striscia positiva contro la Roma: il dato che fa sorridere Conte

Cresce l’attesa per Roma-Napoli, sfida valida per la 13ª giornata di Serie A 2025/26, in programma domenica 30 novembre alle 20:45 allo stadio Olimpico. Un appuntamento che vale la testa della classifica e che arriva con un dato incoraggiante per Antonio Conte e per gli azzurri.

Il Napoli, infatti, è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 11 partite di campionato contro i giallorossi: un bilancio nettamente favorevole, costruito con sei vittorie e quattro pareggi. L’unica eccezione risale al 23 dicembre 2023, quando la Roma di José Mourinho si impose per 2-0 grazie alle reti di Pellegrini e Lukaku.