Roma-Napoli, le percentuali SISAL: azzurri favoriti, al 58% entrambe andranno a segno

Il weekend di Serie A vedrà lo scontro Juventus-Empoli. E a parlarne a TMW Radio è stato Gianluca Boserman, esperto SisalTipster: "68% in vantaggio la Juve in questo confronto, contro l'11% dell'Empoli e il 21% del pareggio. La storia dice 21 vittorie bianconere contro solo 4 dell'Empoli".

Il big match sarà invece Roma-Napoli: "Napoli favorito al 40% contro il 34% della Roma. I giallorossi hanno vinto solo una volta negli ultimi otto confronti con i partenopei. Ma la capolista è ancora imbattuta e solo in una partita non ah segnato, ma subisce reti da sei gare consecutive. Al 58% per questo andranno entrambe a segno".

Senza dimenticare Atalanta-Lazio: "I bergamaschi favoriti al 49% contro il 25% dei biancocelesti. L'assenza di Immobile si fa sentire. Sarà una partita molto divertente dove difficilmente una delle sue resterà con la porta inviolata".