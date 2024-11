Roma, quanti guai: Dybala preoccupa Ranieri verso il Napoli

vedi letture

Le notizie da Trigoria mostrano una squadra che, tra recuperi e assenze, cerca di trovare un equilibrio stabile.

Napoli-Roma si avvicina, e con essa si sta lentamente prendendo coscienza che domenica a guidare la Roma dalla panchina ci sarà Claudio Ranieri, al suo terzo mandato. A fare il punto sulle questioni di casa giallorossa è il portale Tuttomercatoweb: "La sfida ha nettamente un peso specifico notevole, non solo per il valore degli avversari, ma anche per il momento delicato che la Roma sta attraversando. Le notizie da Trigoria mostrano una squadra che, tra recuperi e assenze, cerca di trovare un equilibrio stabile.

Il ritorno di Koné e la disponibilità di Baldanzi e Pellegrini rappresentano segnali incoraggianti, ma le assenze di Dybala, Hermoso e Shomurodov, se confermate, potrebbero pesare. In questo contesto, desta preoccupazione la situazione di Mats Hummels. Il difensore tedesco, arrivato in estate come leader esperto per il reparto arretrato, ha finora deluso le aspettative. La sua unica presenza stagionale, nella sconfitta contro la Fiorentina, ha evidenziato una condizione fisica lontana dagli standard richiesti".