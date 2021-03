Roma, scarico a Trigoria: Smalling non rientra, lavoro personalizzato per 4 giallorossi

Roma in campo dopo la vittoria contro lo Shakhtar per preparare la delicata sfida di domenica contro il Napoli. Consueta divisione in gruppi post partita, scarico per chi ha giocato ieri e campo per chi non ha giocato. Zaniolo, Veretout, Smalling e Mkhitaryan hanno lavorato a parte. A riportarlo è Vocegiallorossa.it.